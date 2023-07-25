Rezerv iki katına çıktı! Madenden şakır şakır bakır, çinko, gümüş, altın fışkırıyor

Norveç Petrol Müdürlüğü (NPD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Norveçli bir araştırma ekibi ülkenin geniş kıta sahanlığının deniz yatağının altında önemli miktarda metal ve mineral rezervleri keşfetti. Bu keşif, dünya genelinde yıllık çıkarılan hacmin yaklaşık iki katı kadar rezervin bu bölgelerde bulunduğunu düşündürüyor. Norveç ve Grönland Denizi açıklarında yapılan bu keşif, Norveç'in zengin petrol ve gaz kaynaklarının yanı sıra altın, gümüş, bakır ve çinko gibi değerli metallerin çıkarılması için büyük bir potansiyel taşıyor.