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Rezerv iki katına çıktı! Madenden şakır şakır bakır, çinko, gümüş, altın fışkırıyor

Norveç ve Grönland Denizi açıklarında yapılan bir keşif, dünya genelinde üretilen hacmin yaklaşık iki katı kadar büyük miktarlarda önemli mineral kaynaklarının bulunduğunu ortaya koydu. Norveçli yetkililer tarafından duyurulan bu keşif Norveç'in zengin petrol ve gaz kaynaklarına ek olarak altın, gümüş, bakır ve çinko gibi değerli metallerin çıkarılması için büyük bir fırsat sunuyor.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 09:16 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 09:16
Rezerv iki katına çıktı! Madenden şakır şakır bakır, çinko, gümüş, altın fışkırıyor

Norveç Petrol Müdürlüğü (NPD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Norveçli bir araştırma ekibi ülkenin geniş kıta sahanlığının deniz yatağının altında önemli miktarda metal ve mineral rezervleri keşfetti. Bu keşif, dünya genelinde yıllık çıkarılan hacmin yaklaşık iki katı kadar rezervin bu bölgelerde bulunduğunu düşündürüyor. Norveç ve Grönland Denizi açıklarında yapılan bu keşif, Norveç'in zengin petrol ve gaz kaynaklarının yanı sıra altın, gümüş, bakır ve çinko gibi değerli metallerin çıkarılması için büyük bir potansiyel taşıyor.

MİLYONLARCA TONLUK KAYNAK BULUNDU

Yapılan ilk tahminlere göre Norveç Denizi ve Grönland Denizi'nin uzak bölgelerindeki polimetalik sülfürler, yıllık dünya üretim miktarının yaklaşık iki katı olan 38 milyon ton bakır, 45 milyon ton çinko, 2 bin 317 ton altın ve 85 bin ton gümüş içeriyor.

Ayrıca milyonlarca yıl boyunca ana kaya üzerinde büyüyen manganez kabuklarının da yaklaşık 24 milyon ton magnezyum, 3,1 milyon ton kobalt ve nadir toprak metalleri arasında yer alan 1,7 milyon ton seryum içerdiği tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra 8,4 milyon ton titanyum, 1,9 milyon ton vanadyum ve neodim, itriyum ve disprosyum gibi diğer nadir toprak metallerini içerdiği düşünülüyor.

NPD'nin Teknoloji ve Analiz Direktörü Kjersti Dahle "Çalışma alanındaki deniz tabanında bulunan metallerden magnezyum, niyobyum, kobalt ve nadir toprak mineralleri, Avrupa Komisyonu'nun kritik mineraller listesinde yer alıyor" dedi.

Dahle ayrıca, "Neodimyum ve disprosyum gibi pahalı nadir mineraller, rüzgar türbinlerindeki mıknatıslar ve elektrikli araçların motorları için son derece önemlidir" şeklinde ekledi.

Altın rezervlerinin keşfedilmesi, Norveç Denizi ve Grönland Denizi gibi bölgelerin ekonomik potansiyelini artırabilir ve madencilik endüstrisine yeni fırsatlar sunabilir.


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