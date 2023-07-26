Sağlık-Sen zam talebini açıkladı! 2024 yılı için 3 ayrı artış

Sağlık-Sen 2024 yılında 3'er aylık dönemlerde memur maaşlarına zam talebini duyurdu.

Sağlık Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle memur maaşlarına refah payı dahil, 1'inci 3 ayda yüzde 35, 2'nci üç ayda yüzde 10, 3'üncü 3 ayda yüzde 15, 4'üncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyoruz. 2025 yılı için ise 6'şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil; birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 artış istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, "Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, Kamu çalışanlarına aylık 7 bin 650 TL kira yardımı yapılması, 1'inci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin 3600 olması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi genel taleplerimiz arasında yer alıyor." dedi.

MEMUR-SEN TALEPLERİNİ PAYLAŞTI

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin önümüzdeki 2 yılda mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin karara bağlanacağı toplu sözleşme maratonu haftaya başlıyor. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında yürütülecek 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak ve ay boyunca devam edecek.