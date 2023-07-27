Hesap yapıldı! Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama metodu! 1800-3600 gün primle emeklilik tablosu açıklandı!

SGK bazı durumlarda vatandaşlara erken emeklilik hakkı veriyor. Prim günü yetersiz olan fakat yaşı nedeniyle prim günlerini tamamlama imkanı olmayan kişiler "yaştan emekli" olma seçeneğini değerlendirebiliyor. Emeklilik şartları kişinin ilk sigortalılık tarihine göre değişiklik gösterse de 10 yıllık çalışma süresiyle yani 3600 gün prim ödemesiyle emekli olmak da mümkün olabiliyor. Bu şekilde prim günü eksikliği olan kişilerin de emeklilik hakkı korunarak emekli olma fırsatı sunuluyor.
1800-3600 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK TABLOSU ÇIKTI
Prim günü yetmeyen ancak yaşı nedeniyle bunu tamamlama imkanı da kalmayan kişiler 'yaştan emekli' olabilir. Şartlar ilk sigortalılık tarihine göre değişse de, 10 yılla, yani 3600 günle emekli olmak da mümkün.
Normal emeklilik dışında bir de yaşı ilerlemiş fakat prim ödeme gün sayısı az olan kişiler için yaştan emeklilik uygulaması bulunuyor. Yaştan emeklilikte daha düşük prim ödeyerek emekli olunur. Hatta sadece 10 yıl çalışan bir kişi bile yaştan emekli olma hakkına sahip olabilir. Ancak bunun için erken yaşta sigortalı olmak gerekir.