Emekliye müjdeli duyuru saat 09.12’de yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı! 8.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo oluşturuldu!

Bankaların açıkladığı promosyon kampanyaları emekliler tarafından mercek altına alındı. EYT'li emeklilerin yanı sıra mevcut aylık alan emekliler de bu kampanyalardan yararlanabiliyor. Bankalar, emekli maaşlarına göre farklı tutarlarda promosyon ödemeleri yapıyor. 3.500 liranın altında, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylık alanlar için farklı promosyon seçenekleri bulunuyor. Ayrıca zamla birlikte maaşı artan emekliler yeni maaş dilimine girdiklerinde daha yüksek promosyon ödemeleri alabilecek. Kampanyalar kapsamında emeklilere 10 bin liraya kadar varan promosyon fırsatları sunuluyor.

TÜRKİYE FİNANS: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödüyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.499 lira arası olanlara 1.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 1.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor.