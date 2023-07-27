Emekliye müjdeli duyuru saat 09.12’de yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı! 8.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo oluşturuldu!

VAKIFBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödüyor.
AKBANK: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 4.200, 3.500-7.499 lira arası olanlara 4.850, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.250, 10.000 lira ve fazla olanlara 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca kredi kartı alıp 12 ay boyunca toplamda en az 2.500 lira harcama yapma taahhüdüne 3.000 lira chip para veriyor.
ZİRAAT BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödüyor.
ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira promosyon ödüyor. Ayrıca emekli maaşını taşıyanlara, her otomatik fatura talimatına 500 lira ve toplamda en fazla 1.500 lira ek nakit promosyon kazanma imkanı sunuyor.
GARANTİ BBVA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira promosyon ödüyor. Ayrıca kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar 1.000 lira bonus kazanabiliyor.
DENİZBANK: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödüyor.