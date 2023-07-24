MEMURA, EMEKLİYE YÜZDE 110 ZAM! Toplu sözleşme teklifi belli oldu! Memur-Sen'den flaş açıklama

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin önümüzdeki 2 yılda mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin karara bağlanacağı toplu sözleşme maratonu haftaya başlıyor.
Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında yürütülecek 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak ve ay boyunca devam edecek. Görüşmelerde, memurları ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak temsil edecek olan Memur-Sen, masaya taşıyacakları teklifleri açıkladı.
Tekliflerini bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ileteceklerini söyleyen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Kamu işveren tarafının önümüzdeki hafta toplantıya teklif ile gelmesini bekliyoruz. Alım gücünü artıracak, reel geliri yükseltecek tekliflerle masaya gelinmesini istiyoruz" dedi.