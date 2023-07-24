MEMURA, EMEKLİYE YÜZDE 110 ZAM! Toplu sözleşme teklifi belli oldu! Memur-Sen'den flaş açıklama

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında yürütülecek 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak ve ay boyunca devam edecek. Görüşmelerde, memurları ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak temsil edecek olan Memur-Sen, masaya taşıyacakları teklifleri açıkladı.