Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fırsatçılara geçit yok: 14 bayiye ceza kesildi 9’unun belgesi iptal edildi

Ticaret Bakanlığı, 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2'nci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 TL idari para cezası uygulanmıştır."