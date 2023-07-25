Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fırsatçılara geçit yok: 14 bayiye ceza kesildi 9’unun belgesi iptal edildi

Ticaret Bakanlığı, 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Ticaret Bakanlığı, 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2'nci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 milyon 920 bin 782 TL idari para cezası uygulanmıştır."
"Aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye toplam 66 milyon 879 bin TL idari para cezası uygulanmıştır ve bu bayilerden dokuzunun yetki belgesi iptal edilmiştir." açıklamasında bulundu.
HASSASİYET VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, Bakanlığımız birimlerince çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.