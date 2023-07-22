Stokçuların oyunu deşifre oldu! 6 firmaya ceza yağdı!

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına ilişkin denetimlerini sıklaştırırken, bu kez bakanlığın radarına e-ticaret platformlarındaki vatandaşın cebine göz dikat satcılar takıldı.
Vatandaştan aldıkları ürün siparişini daha sonra fiyatının artacağı gerekçesiyle iptal ederek, yeniden satışa çıkaran kötü niyetli satıcıları uyaran Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Bu tür girişimlerde bulunan satıcıların ceza yiyeceklerini bilmesi gerekir" dedi.
Çevikoğlu, e-ticarette yeni bir stokçuluk türünün ortaya çıktığını belirterek, "Önce stokta bulunan ürünlerini vatandaşa satarak, ödemesini garanti altına alıyorlar. Ancak bu satıcılar ürünü sattıktan sonra müşterisine söz konusu ürün için 'stokumuzda yok' diyerek, tüketiciyi oyalıyorlar.