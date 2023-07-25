Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan memur ve emekli zammına ilişkin açıklama

YILDA 2 KEZ BAYRAM İKRAMİYESİ
- Toplu sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.
- 1'inci dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.
- Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı yapılmasını talep ediyoruz.
- Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilmesini istiyoruz.
EMEKLİYE DE AİLE YARDIMI
- Aile yardımı olarak verilen eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 liraya çıkarılmasını, bu yardımın emeklilere de verilmesini talep ediyoruz.
- Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz.
- Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak, bu arkadaşlarının genel idari hizmetler sınıfına alınmasını istiyoruz.
- Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef v. unvanlı personelin özel hizmetler tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini talep ediyoruz.
- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.
- Görevde yükselve unvan değişikliği sınavlarının 3 yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını talep ediyoruz.
- Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz.
- Fazla çalışma, harcırah, arazi tazminatı, giyecek yardımı ve yemek yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini talep ediyoruz.
- Kamu personel sisteminin; ücret skalası, unvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek revize edilmesini istiyoruz.
- Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını talep ediyoruz.
- Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.
32 HAFTA DOĞUM İZNİ
- Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini talep ediyoruz.
- Doğum yardımının 5 bin 98, evlenme yardımının 24 bin 215, ölüm yardımının 19 bin 372 lira olarak ödenmesini istiyoruz.
ÜCRETSİZ KREŞ İMKANI
- Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2 bin 778 lira kreş yardımı verilmesini talep ediyoruz.
- Memurlara verilen 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli memurlara da yansıtılmasını istiyoruz.
- Emekli kamu görevlilerinin en son görev yaptıkları kurumların dahil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.