Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan memur ve emekli zammına ilişkin açıklama

Işıkhan, 1 Ağustos'ta başlayacak memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerine katılma durumunun sorulması üzerine, "Tabii tabii. Zaten bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda yapacağız" dedi. Işıkhan, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız'' ifadelerini kullandı.

MEMURA EMEKLİYE YÜZDE 110 ZAM Yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin önümüzdeki 2 yılda mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin karara bağlanacağı toplu sözleşme maratonu haftaya başlıyor. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında yürütülecek 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak ve ay boyunca devam edecek. Görüşmelerde, memurları ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak temsil edecek olan Memur-Sen , masaya taşıyacakları teklifleri açıkladı. Tekliflerini bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'na ileteceklerini söyleyen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın , "Kamu işveren tarafının önümüzdeki hafta toplantıya teklif ile gelmesini bekliyoruz. Alım gücünü artıracak, reel geliri yükseltecek tekliflerle masaya gelinmesini istiyoruz" dedi. Kamu işverenine 930 teklifi ileteceklerini aktaran Yalçın, 2024-2025 yıllarını kapsayan taleplerine ilişkin şu bilgileri verdi:

OCAK'TA EN AZ 29 BİN 700 TL

* 2024 yılı için maaş artışları 3'er aylık dönemler halinde yapılsın. İlk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediyoruz.

- 2025 yılı için de talep 6'şar aylık artışlar. Birinci altı 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış bekliyoruz.

- 2 yılda toplam yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz.

- En düşük memur maaşı taleplerimize göre 2024'ün Ocak ayında 29 bin 700 lira olacak.