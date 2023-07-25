Başkan Erdoğan duyurmuştu! KoopBakkal uygulamaya geçti!

HER MARKA BULUNUYOR
KoopBakkal'a alışveriş yapmaya gelen mahalle sakini Murat Arıkanoğlu ise "Gayet memnunum, istediğim her ürünü burada bulabiliyorum. Hem aynı fiyat, hem uygun. Hatta daha da indirimli oluyor. Alışverişimizi buradan yapmaya özen gösteriyoruz. Küçük esnafın da kalkınmasını sağlıyor bence. Büyük süpermarketlerle kafa kafaya çalışıyor. Genellikle buradan alışveriş yapıyorum. Ayrıca yok yok. Çeşit de çok fazla. Her markadan ürünler satılıyor. Kooperatif Marketler ana caddede. Orası bana biraz uzak kalıyor. Oraya kadar gitmek zorunda kalmıyorum" dedi.
YIL SONUNDA KOOPBAKKAL SAYISI 1.000'E ULAŞACAK
Yıl sonuna kadar 1.000 noktaya ulaşması hedeflenen KoopBakkal Projesi kapsamında ilk etapta Konya, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yozgat ve Tokat'ta açılış yapılarak, il sayısı 23'e çıkarılmıştı.
Mevcutta 356 satış noktası bulunan Koop- Bakkal'lardan yıl sonuna kadar Afyonkarahisar, Adana, Amasya, Antalya, Bayburt, Burdur, Edirne, Erzincan, Eskişehir başta olmak üzere 20 ilde daha açılış yapılacak. KoopBakkal'ların açılmasına öncelikle 50 adetle Ankara'dan başlanırken, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere de büyükşehirlerde yayılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.