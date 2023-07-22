Türkiye'de buğday üretimi 21 milyon tona çıktı: Toplam 442 milyon 172 bin dolarlık büyük gelir

Türkiye, dünyayı sarsan kuraklık tehlikesine karşı bütün önlemlerini erken alıyor. Özellikle buğday hasadına özel önem verilirken, olası gıda krizine karşı gereken tüm planlamalar yapılıyor. Bu sene hasılatın çok güzel geçtiğini söyleyen Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Haluk Tezcan, "Buğday stokumuz gayet yeterli. Seneye yeni hasat dönemine kadar bizi idare edecek kadar hasat yaptık bu sene. Yapmaya da devam ediyoruz. Verimliliğimiz yüksek. Geçmiş yıllarda küresel ısınmanın etkilerinden çok zarar görmüştük. Bu sene aksine kıraç arazi diye belirttiğimiz arazilerde bile verimlilik çok arttı" dedi.

BU SENE VERİM ARTTI

Yıllık yaklaşık 19 milyon ton buğday tüketen Türkiye, bu sene 21 milyon ton buğday üretimiyle net bir şekilde kendine yetebilecek ve üretim fazlası olacak. Üretim fazlası olan buğday işlenip un ve makarna olarak ihraç edilecek. Un ihracatında artış olabileceğini belirten Tezcan, "Bu seneki buğday stokumuz gelecek sene harmana kadar bizi rahat bir şekilde götürür" diye konuştu. Türkiye'nin değirmencilikte dünyanın un ambarı görevi gördüğünü söyleyen Tezcan, "Türkiye özellikle pandemide değirmencilik konusunda adeta çok güzel bir başarı hikâyesi yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle yapılan Tahıl Koridoru'yla adeta dünyadaki tüm değirmencilik sektörünün ev sahipliğini yapabilecek konumda olduğumuzu bütün dünyaya kanıtladık" dedi.

İHRACATTAN 442 MİLYON $

2023'ün ilk 4 ayında 965 milyon 419 bin tonluk un ihracatı yapan Türkiye, bu ihracattan toplam 442 milyon 172 bin dolarlık gelir elde etti. (Rana BÜYÜKTAŞ)