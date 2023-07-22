Bankada 150.000 TL'si olan düğün bayram ettirecek fırsat! Param durduğu yerde biriksin diyen yaşadı!

Bankalar, müşteri sayısını artırmak ve mevduat hesaplarına daha fazla para çekmek için cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Mevduat hesaplarıyla yapılan yatırımların getirisi her ay giderek artarak cüzdanları kazançlarla dolduruyor. Mevduat hesapları güvenli ve risksiz bir yatırım yöntemi olarak tercih edilen bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Banka müşterileri mevcut mevduat hesaplarını değerlendirirken veya yeni bir hesap açmak istediklerinde bankaların en güncel faiz oranlarını öğrenerek tercihlerini şekillendiriyor.