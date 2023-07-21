TÜİK açıkladı: Yerli turistlerin ilk çeyrekte seyahat harcaması 22,3 milyar lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ilk çeyrek Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı. Buna göre, Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 8 milyon 601 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,5 artarak 10 milyon 90 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 530 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,4 gece oldu.