Başkan Erdoğan'dan fahiş kira için sert uyarı: Yanlarına kalmayacak

Başkan Erdoğan fahiş kira sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

Körfez turu uçakta soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz." ifadelerini kullandı.

SORU: Yüksek kiralarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sektör temsilcileri, sadece İstanbul'da 100 bin âtıl konut olduğunu söylüyorlar tamamlanmamış, yarım kalmış. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye'de de?