İslam Memiş son tahminini ilan etti! 1 gram altını olanlar bile baksın! 1-2 ay içerisinde en az...

Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatları, son zamanların rekor seviyelerine ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle ABD enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin altında kalması, altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi. Gram altın fiyatı da ons altının yükselişine paralel olarak artış gösterdi ve 1700 TL seviyesine yükseldi. Şimdi gözler fiyatların hangi rotaya doğru hareket edeceğine çevrildi.
İSLAM MEMİŞ SON TAHMİNİNİ İLAN ETTİ
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatlarının son durumunu yorumladı. Memiş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Amerika'daki enflasyon verisi piyasaların beklentisi doğrultusunda yüzde 3 olarak gerçekleşti. Bu da uluslararası piyasalarda doların değer kaybetmesine, dolar karşısındaki yatırım araçlarının da yükselmesine neden oldu.