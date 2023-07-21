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    • Ekonomi
    • 21.07.2023 16:03
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    • 21.07.2023 16:04
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    İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa'nın en yoğunu oldu

    Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının 10-16 Temmuz tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1487 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

    İstanbul Havalimanı yine zirvede!

    İstanbul Havalimanı, 10-16 Temmuz'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

    Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının 10-16 Temmuz tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı.

    GÜNLÜK ORTALAMA 1487 UÇUŞ

    Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1487 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

    İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama 1395 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1340 uçuşla Paris Charles De Gaulle havalimanları izledi.

    Antalya Havalimanı ise günlük 1018 uçuş ortalamasıyla yedinci sırada yer aldı.

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