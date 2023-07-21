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    • Ekonomi
    • 21.07.2023 17:17
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    • 21.07.2023 17:18
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    96 milyon 144 bin lira tarımsal destek! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Yumaklı toplam 96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

    takvim.com.tr
    96 milyon 144 bin lira tarımsal destek!

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi.

    Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    Yumaklı, "96 milyon 144 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

    Paylaşımda yer verilen grafiğe göre, ödemelerden 93 milyon 972 bin liralık kısmı kırsal kalkınma yatırımları, 2 milyon 172 bin lirası düve alım desteğinden oluşuyor.

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    Haberler Ekonomi 96 milyon 144 bin lira tarımsal destek! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu
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