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    Konut sektörüne kiraları düşürecek yeni model!

    GYODER Yeni Konut Modeli’ni tanıtan Mehmet Kalyoncu, kamu arsalarına on binlerce düşük kiralı konutlar üretilebileceğini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 21 Temmuz tarihli ekonomi haberleri...

    Kiraları yarı yarıya düşürecek model

    Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, erişilebilir kiralık konut sorununa çözüm bulmak için, kamu-özel iş birliği yöntemi ile geliştirdiği 'GYODER Yeni Konut Modeli'ni tanıttı. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, konut üretme sürecinde en büyük maliyetin arsa maliyeti olduğunu belirterek, "Kamu kuruluşlarının elindeki arsalar, belli bir dönemde kamuözel iş birliği yöntemi ile değerlendirilerek ve bir kira tarifesiyle belli üst limitler konularak on binlerce düşük kiralı konut üretilebilir" dedi.

    Kalyoncu, bu modelin arsa maliyetini sıfıra indirerek kiraları yarı yarıya düşüreceğini ve kamu ve özel sektör iş birliği modeliyle kullanıma açılacak arsalarda konutların üretilmesi sağlanırken, arsaların mülkiyetinin de devlette kalacağını söyledi. Kiraların ise ev sahiplerinin kontrolünden çıkarılacağına dikkati çeken Kalyoncu, "Konut üretiminin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu sayede hane halkı gelirinin yüzde 30-50'sini aşmayacak bir formülle barınma çözümü sunmuş olacağız" dedi.



    MODEL NASIL İŞLEYECEK?
    - Kamu özel sektöre kiralık konut üretimi için arsa tahsis edecek.
    - İhale yapılacak ve iyi teklifi veren özel sektör proje geliştirmeye hak kazanacak.
    - Arsanın üst kullanım hakkı özel sektörde olacak, mülkiyet devlette kalacak.
    - Devri alan özel sektör, proje için Özel Amaçlı Şirket (ÖAŞ) kuracak. Geliştirici firma, finansmanı bulma, tasarım, inşaat, bakım ve onarımından sorumlu olacak.
    - Kira ücretleri ve kiralama kriterleri devlet tarafından belirlenecek ve denetlenecek.
    - Kira sözleşmeleri istenirse 3 yıl ve üzeri olabilecek.
    - Sözleşme süresi sonunda konutların mülkiyet hakkı devlete devredilecek.


        FAİZ YÜZDE 17.5
        Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında geçen ay gerçekleşen ilk toplantıda politika faizini yüzde 8.5'ten 15'e yükselten Para Politikası Kurulu (PPK), artırıma bu ay da devam etti. Dün toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'ten 17.5'e çıkardı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verildiği kaydedildi. Politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceğinin altı çizilerek, "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir" değerlendirmesinde bulunuldu.



        İHRACATÇI İÇİN LİMİT 5 KAT ARTIRILDI
        Merkez Bankası ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artırdı. Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon liradan 1.5 milyar liraya çıkarıldı. Merkez Bankası, bu kararı ile ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, "Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz" ifadesini kullandı.



        ESNAFA 'CÜZDAN' KOLAYLIĞI
        Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun (TESK) Aveon Global Sigorta ve Ozan Elektronik Para A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirdiği Esnaf Cüzdan uygulaması, sigortadan bankacılığa çeşitli alanlarda imkanlar sunacak. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu proje gerçekten uzun dönemdir üzerinde hassasiyetle çalıştığımız bir proje. Esnafımızı, canını ve malını korumak, güvencesini temin etmek için avantajlı kanallara yönlendirmeye gayret ediyoruz" dedi. Projenin iki ayaklı olduğuna dikkati çeken Palandöken, sigortacılığın yanı sıra POS cihazı ve bankacılık işlemlerinin de uygulamadan yapılabileceğini dile getirdi. Uygulamayı kullanan esnafın ve birinci derece yakınlarının alışveriş yaparken puan biriktirme yöntemiyle karttan istifade edebileceğine işaret eden Palandöken, cüzdanın kullanım alanlarını anlattı.

        'YERİNDE DÖNÜŞÜM' PROJESİNE BÜYÜK İLGİ
        Afet bölgesinde konutlarını yerinde inşa etmek isteyenlere hibe ve faizsiz kredi imkanı sunan 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'ne depremzedelerin ilgisi yoğun oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımız ofislerimizde, sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiler" dedi.

        KDK'DAN EMEKLİLERE PROMOSYON KARARI
        Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları sürüyor. Ancak bazı bankaların borcu olan emeklilere promosyon ödemediği belirtilirken, konu Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) taşındı. Şikayetleri değerlendiren KDK, icra takibindeki emekliye promosyon vermeyen bankalardan savunma istedi. KDK, SGK'ya çağrı yaparak tüm emeklilere promosyon verilmesini istedi.

        ANKARA'DA EKMEĞİN FİYATI 7 LİRA OLDU
        Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 20 Temmuz itibariyle 7 lira oldu. Ankara Fırıncılar Odası'nın almış olduğu kararla Başkent'te ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseltildi.

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        Haberler Ekonomi Konut sektörüne kiraları düşürecek yeni model!
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