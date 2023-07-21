Konut sektörüne kiraları düşürecek yeni model!





ESNAFA 'CÜZDAN' KOLAYLIĞI

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun (TESK) Aveon Global Sigorta ve Ozan Elektronik Para A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirdiği Esnaf Cüzdan uygulaması, sigortadan bankacılığa çeşitli alanlarda imkanlar sunacak. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu proje gerçekten uzun dönemdir üzerinde hassasiyetle çalıştığımız bir proje. Esnafımızı, canını ve malını korumak, güvencesini temin etmek için avantajlı kanallara yönlendirmeye gayret ediyoruz" dedi. Projenin iki ayaklı olduğuna dikkati çeken Palandöken, sigortacılığın yanı sıra POS cihazı ve bankacılık işlemlerinin de uygulamadan yapılabileceğini dile getirdi. Uygulamayı kullanan esnafın ve birinci derece yakınlarının alışveriş yaparken puan biriktirme yöntemiyle karttan istifade edebileceğine işaret eden Palandöken, cüzdanın kullanım alanlarını anlattı.

'YERİNDE DÖNÜŞÜM' PROJESİNE BÜYÜK İLGİ

Afet bölgesinde konutlarını yerinde inşa etmek isteyenlere hibe ve faizsiz kredi imkanı sunan 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı 'Yapım ve Dönüşüm Ofisleri'ne depremzedelerin ilgisi yoğun oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı paylaşımda "Vatandaşlarımız ofislerimizde, sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiler" dedi.



KDK'DAN EMEKLİLERE PROMOSYON KARARI

Bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyaları sürüyor. Ancak bazı bankaların borcu olan emeklilere promosyon ödemediği belirtilirken, konu Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) taşındı. Şikayetleri değerlendiren KDK, icra takibindeki emekliye promosyon vermeyen bankalardan savunma istedi. KDK, SGK'ya çağrı yaparak tüm emeklilere promosyon verilmesini istedi.



ANKARA'DA EKMEĞİN FİYATI 7 LİRA OLDU

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 20 Temmuz itibariyle 7 lira oldu. Ankara Fırıncılar Odası'nın almış olduğu kararla Başkent'te ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseltildi.