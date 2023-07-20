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    • Ekonomi
    • 20.07.2023 16:20
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    • 20.07.2023 16:21
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    Merkez Bankasın ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştıracak karar! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten açıklama

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat arttırarak 1,5 milyar TL'ye çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, "Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    İhracatçının işini kolaylaştıracak karar!

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde önemli bir karar aldı.

    300 MİLYONDAN 1.5 MİLYAR TL'YE ÇIKTI
    Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

    Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

    Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

    Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.

    HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Programımızın en büyük öneceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz."
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    Haberler Ekonomi Merkez Bankasın ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştıracak karar! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten açıklama
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