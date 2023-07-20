Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde önemli bir karar aldı.

300 MİLYONDAN 1.5 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Buna göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.