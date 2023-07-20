İSTANBUL TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETLERİ 2023 | İstanbul taksi ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı taksi fiyatları ne kadar? 75 TL zam iddiası ...

Şehir içi ulaşımda büyük önem taşıyan taksicilik sektörü, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ve turistler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Ancak, şehrin trafik yoğunluğu ve uzak mesafeleri nedeniyle taksi kullanımı, ekonomik açıdan da önemli bir maliyet getiriyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar ise ortalığı karıştırdı. Peki, İstanbul indi-bindi taksi ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler...
İSTANBUL İNDİ-BİNDİ TAKSİ ÜCRETİ 75 TL Mİ OLDU?
İstanbul'da taksi indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası gündemde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. İddiaların sorulduğu İBB kaynakları "Alt komisyonda bu görüşülmüş olabilir bugün ama bu sadece fikir olarak ortaya atılmıştır. Taksiciler alt komisyonda bunu istemiş olabilir, ama bu resmi bir karar değil. 27 Temmuz'da UKOME toplantısı var. Orada belli olur." yanıtını verdi.
27 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK!
İstanbul'un ulaşım sektöründe önemli bir gündem maddesi olarak ortaya çıkan iddiaya göre, taksilerde yaygın olarak bilinen "indi-bindi" diye tabir edilen en kısa mesafe ücretine büyük bir zam yapılacağı gündeme geldi.