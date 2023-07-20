İSTANBUL TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETLERİ 2023 | İstanbul taksi ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı taksi fiyatları ne kadar? 75 TL zam iddiası ...

İSTANBUL İNDİ-BİNDİ TAKSİ ÜCRETİ 75 TL Mİ OLDU?

İstanbul'da taksi indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası gündemde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. İddiaların sorulduğu İBB kaynakları "Alt komisyonda bu görüşülmüş olabilir bugün ama bu sadece fikir olarak ortaya atılmıştır. Taksiciler alt komisyonda bunu istemiş olabilir, ama bu resmi bir karar değil. 27 Temmuz'da UKOME toplantısı var. Orada belli olur." yanıtını verdi.