Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.07.2023 21:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2023 21:08
    ABONE OL

    İSTANBUL TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETLERİ 2023 | İstanbul taksi ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı taksi fiyatları ne kadar? 75 TL zam iddiası ...

    İstanbul taksi zammı en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İstanbul'un ulaşım sektöründe önemli bir gündem maddesi olarak ortaya çıkan iddiaya göre, taksilerde yaygın olarak bilinen "indi-bindi" diye tabir edilen en kısa mesafe ücretine büyük bir zam yapılacağı gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan iddiaların doğru olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, İstanbul taksi ücretlerine zam mı geldi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İstanbul taksi ücretlerine zam mı geldi?

    Şehir içi ulaşımda büyük önem taşıyan taksicilik sektörü, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ve turistler tarafından yoğun olarak tercih ediliyor. Ancak, şehrin trafik yoğunluğu ve uzak mesafeleri nedeniyle taksi kullanımı, ekonomik açıdan da önemli bir maliyet getiriyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar ise ortalığı karıştırdı. Peki, İstanbul indi-bindi taksi ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler...

    İSTANBUL İNDİ-BİNDİ TAKSİ ÜCRETİ 75 TL Mİ OLDU?

    İstanbul'da taksi indi-bindi ücretinin 75 TL'ye yükseldiği iddiası gündemde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. İddiaların sorulduğu İBB kaynakları "Alt komisyonda bu görüşülmüş olabilir bugün ama bu sadece fikir olarak ortaya atılmıştır. Taksiciler alt komisyonda bunu istemiş olabilir, ama bu resmi bir karar değil. 27 Temmuz'da UKOME toplantısı var. Orada belli olur." yanıtını verdi.

    27 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK!

    İstanbul'un ulaşım sektöründe önemli bir gündem maddesi olarak ortaya çıkan iddiaya göre, taksilerde yaygın olarak bilinen "indi-bindi" diye tabir edilen en kısa mesafe ücretine büyük bir zam yapılacağı gündeme geldi.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynakları, taksiciler tarafından dile getirilen bu talebin henüz resmiyet kazanmadığını belirterek, konunun 27 Temmuz'da yapılacak olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ele alınacağını açıkladı.

        İSTANBUL'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        En son Ocak ayında yapılan zamla İstanbul'da taksilerin en kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye çıkartılmıştı. Taksimetre açılış ücreti de 9,80 TL'den 12,65 TL'ye yükselmişti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Ekonomi İSTANBUL TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETLERİ 2023 | İstanbul taksi ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı taksi fiyatları ne kadar? 75 TL zam iddiası ...
            loading
            SON DAKİKA