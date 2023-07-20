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    • Ekonomi
    • 21.07.2023 00:12
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    • 21.07.2023 00:23
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    Karar Resmi Gazete'de! Kur Korumalı Mevduat hesaplarında zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu

    Merkez Bankası miktarsal sıkılaştırma adımlarına başladı... Bu kapsamda vadeli TL mevduata geçişi teşvik amacıyla KKM hesaplarına yüzde 15 zorunlu karşılık uygulanacak. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    takvim.com.tr
    Merkez’den KKM adımı! Tüm vadelerde oran %15 oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) dün tarihli kararında vurgulanan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları başladı.

    Bu kapsamda, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Tebliğe göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranları artırıldı. Böylece Merkez Bankası, piyasada oluşan Türk lirası likidite fazlasının, Türk lirası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmesini sağlayacak.

    TÜM VADELERDE YÜZDE 15 ORAN

    Bu kapsamda, vadeli Türk lirası mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

    Zorunlu karşılıklar, 21 Temmuz hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanacak yükümlülükler üzerinden 4 Ağustos'tan itibaren tesis edilecek.

    Dün tarihli PPK karar metninde, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır." ifadesine yer verilmişti.

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    Haberler Ekonomi Karar Resmi Gazete'de! Kur Korumalı Mevduat hesaplarında zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu
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