İş dünyası Körfez’den eli dolu dönüyor! İmzalar atıldı: Hedef 30 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü 200'den fazla iş insanıyla birlikte gerçekleştirdiği Körfez turu tüm hızıyla devam ediyor. Ziyaretin ilk durağı olan Suudi Arabistan'dan elleri dolu ayrılan iş insanlarının ikinci durağı Katar oldu. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti Abu Dabi'de çeşitli temaslarda bulunacak iş dünyası heyeti, yaptıkları açıklamada görüşmelerin son derece verimli geçtiğini söyledi.
ÖNEMLİ BİR EŞİKTEYİZ
İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların yanı sıra iş dünyası temsilcilerinin de bireysel işbirliklerinin olduğu bilgisini veren ASKON Başkanı Orhan Aydın, diplomasi ile ilgili sıkıntıların ortadan kalkmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Aydın, şunları söyledi: "Diplomaside sağlanan iyi ilişkilerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de büyük faydasının olacağını düşünüyorum. Hem ülkemize doğrudan yatırım hem de ticari ilişkilerin yeniden canlanacak olması bakımından çok önemli bir eşikte bulunuyoruz."
BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK
İş dünyasının Körfez'de büyük bir ilgi gördüğü bilgisini veren Doğanlar Holding Onursal Başkanı Davut Doğan, "Elimiz boş dönmeyeceğiz, temaslarımız son derece verimli geçiyor" dedi. Suudi Arabistan'ın yeniden önemli bir pazar konumuna yükseleceğini anlatan Doğan, "Yaşanan sıkıntılardan önce bizim grup olarak burada 7 mağazamız vardı, bu sayı bire kadar inmişti. Bayimizle görüştük yeniden bu sayıyı eski seviyelere çıkarmak istiyorlar" dedi. RoofStacks Yazılım A.Ş. CEO'su Burak Soylu da, kendi sektörlerine yönelik potansiyelin büyüklüğüne dikkat çekerek, ütopik şehir NEOM kenti ile ilgili bir işbirliğinde önemli yol aldıklarını söyledi.