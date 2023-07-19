İş dünyası Körfez’den eli dolu dönüyor! İmzalar atıldı: Hedef 30 milyar dolar

Türkiye ve Katar arasındaki sıcak siyasi ilişkilerin ekonomik ilişkilere de pozitif olarak yansıdığını aktaran Arıoğlu, şöyle devam etti: "Katar'daki Türk yatırımları şu ana kadar üç sektörde yoğunlaşmış durumda; otel-restoran, savunma sanayii ve sağlık. Teşvik ve düşük vergiler sayesinde Türk firmaları Katar'da çok avantajlı üretim veya dağıtım merkezleri teşkil edebilirler. Katar, önemli bir finansal merkez olma hedefinin yanı sıra, bölgede bir üretim ve ticaret üssü olmak hedeflerini de takip ediyor. Yatırımcılara cazip finansal teşvikler ve esnek özelliklere sahip serbest bölgeler de sunuyor."



DIŞ TİCARETTE HEDEFLER BÜYÜK

Suudı Arabistan'a 2022 yılı sonu itibarıyla 1.5 milyar dolarlık ihracat yaparken toplam dış ticaret hacmimiz 6 milyar dolara yaklaştı. Amaçlarının bunu en kısa sürede dengeli bir şekilde önce 10 milyar dolara, ardından 30 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Katar'a ise 2022 yılı sonu itibarıyla 1.5 milyar dolar ihracatımız varken toplam dış ticaret hacmimiz 2.2 milyar dolar düzeyinde. Amacımız bunu da ilk etapta dengeli bir şekilde 5 milyar dolara çıkarmak. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatımız da 2022 yılında 5.3 milyar dolar iken toplam dış ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yakındı. Amacımız bunu da süratle daha üst seviyeye taşımak" dedi.