Bankada 72.000 TL'si olanlar müjde yükseliyor! Ay sonu kazanç listesi sevinçten dört döndürdü

Temmuz ayının sonuyla birlikte bankaların mevduat faiz oranlarındaki değişimler birikim yapmak isteyenler veya mevcut hesaplarını değerlendirmek isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. İnsanlar mevcut parasının 32 günlük faizini öğrenerek birikimlerini en doğru şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. Mevduat hesapları risksiz bir yatırım yöntemi olarak birikim yapmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor.