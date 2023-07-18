BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 18 Temmuz 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

PİYASALARDA GÜN ORTASI SON DURUM

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,20 puan değer kaybetti.

Dün 6.600,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,24 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 6.636,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.539,91, en yüksek ise 6.662,17 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükselirken, 71'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Şişecam ve Turkcell oldu.