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    • Ekonomi
    • 18.07.2023 17:52
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    • 18.07.2023 17:55
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    BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 18 Temmuz 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

    Borsa düştü mü, neden düştü sorusu 18 Temmuz itibariyle internet arama motorlarında sıkça araştırılır oldu. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,20 puan değer kaybetti. İşte 18 Temmuz 2023 Salı borsada son durum...

    BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 18 Temmuz 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...

    BORSADA BUGÜN SON DAKİKA GELİŞMELER 18 TEMMUZ 2023 | Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,68 azalışla 6.555,26 puana geriledi. İşte detaylar...

    PİYASALARDA GÜN ORTASI SON DURUM

    Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,20 puan değer kaybetti.

    Dün 6.600,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,24 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 6.636,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.539,91, en yüksek ise 6.662,17 puanla rekor seviyeyi gördü.

    Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

    Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükselirken, 71'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Şişecam ve Turkcell oldu.

    -Altının onsu 1.963 dolar seviyesinde

    Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1250, sterlin/dolar paritesi 1,3100 ve dolar/yen paritesi 138,2 düzeyinde seyrediyor.

    İstanbul serbest piyasada dolar 26,8390 liradan, avro 30,1900 liradan satılıyor.

    Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.963 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.

        BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

        Yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için piyasaya rahatlama imkanı sağlayan bir sigorta sistemi olan devre kesici, 2015 yılında Borsa İstanbul tarafından hayata geçirilmiştir.
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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 18 Temmuz 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Borsa İstanbul devre kesici nedir? Yorumlar...
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