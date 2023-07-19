Çocuklu ailelere müjde Çocuk desteği arttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının yüzde 17.55 artırıldığını söyledi. SED'in her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlendiğini hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584 milyon 118 bin 187 lira yatırdık" dedi.