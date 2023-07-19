Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Çocuklu ailelere müjde Çocuk desteği arttı

    165 bin çocuğu ailesinin yanında destekleyen Aile Bakanlığı, SED ödemelerini yüzde 17.55 artırdı. Çocuk başına ortalama destek 3 bin 571 liraya çıktı...

    Takvim
    Ailelere çocuk desteği arttı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının yüzde 17.55 artırıldığını söyledi. SED'in her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlendiğini hatırlatan Göktaş, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584 milyon 118 bin 187 lira yatırdık" dedi.

    Çocuk politikalarının temelinde aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunu vurgulayan Göktaş, bu amaçla ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için destek verdiklerini ifade etti.

    Aile bütünlüğünü korumak ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına büyük önem verdiklerine değinen Göktaş, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını kaydetti. Göktaş, SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 165 bin 201 çocuğun masraflarını karşıladıklarını açıkladı.

        TUTARLAR GÜNCELLENDİ
        Ocak- Haziran döneminde hane başı ortalama 3 bin 38 lira 50 kuruş olan SED ödemeleri, Temmuz-Aralık döneminde ortalama 3 bin 571 lira 76 kuruşa çıktı. Yeni zamlarla okul öncesi dönemişndeki bir çocuğu yüzde 50 desteklenen bir hane aylık 2 bin 421 lira ödeme alırken, ilköğretim düzeyindeki öğrenci 3 bin 632 lira destekleniyor.

        Orta öğretim seviyesinde eğitime devam eden çocuk yüzde 80 oranında desteklenerek aylık 3 bin 874 lira ödeme alıyor. Yükseköğretime devam eden çocuk için ise 4 bin 358 lira veriliyor. (Rana BÜYÜKTAŞ)

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        CHP’den ’ağır yenildik, depresyondayız’ itirafı
        Haberler Ekonomi Çocuklu ailelere müjde Çocuk desteği arttı
            loading
            SON DAKİKA