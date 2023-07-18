MEMURA-EMEKLİYE KAZANÇ TAKVİMİ! Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesi ne zaman? Memur, SSK, Bağ-Kur emeklisi...
Yüzde 17.55 artışın yansıtıldığı aylıklarını alan memurlar, ilave 8 bin 77 liralık seyyanen zammın ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Tarih için ipucu gelirken, bir fark ödemesi de memur emeklileri için yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise zamlı maaş ödeme süreci başladı. Peki kim, neyi hangi tarihte alabilecek? İşte bu sorunun yanıtı...
Hem memurlar hem de emekliler için Temmuz zam ayı oldu. 5 Temmuz'da zam oranları belli oldu, ardından da Meclis'te yapılan ek iyileştirmeler devreye girdi.
Memurlara yüzde 17.55'lik zammın yanı sıra 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan zam oranları da yüzde 25'e yükseltildi. Zamlı maaşların ödemeleri başlarken, kimilerini de fark ödemeleri bekliyor. İşte detayları...
EK BORDRO İLE VERİLECEK
Memurlar ayın 15'inde yüzde 17.55 artışın yansıtıldığı maaşlarını aldı.
Tüm memurlar için hayata geçirilen 8 bin 77 liralık seyyanen artış ise yasa 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığı için ek bordro ile ödenecek.
NE ZAMAN YATIRILACAK?
Memurlara yüzde 17.55 artış için 14 günlük zam farkı verilmesi söz konusu. Ancak seyyanen 8 bin 77 lira için, 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olması nedeniyle 1-14 Temmuz tarihlerine ilişkin bir fark oluşmadı.
Memura yapılacak 8 bin 77 lira tutarındaki seyyanen ödeme için ek bordro düzenlenecek. Ardından da bu ödeme yapılacak. Seyyanen ödemeden herhangi bir vergi, sigorta primi kesintisi yapılmayacak. Ödemenin 21 Temmuz'dan sonraki hafta içinde, 24-28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor.