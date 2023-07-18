Emekli ve memura seyyanen zam tablosu çıktı! SGK, Bağkur %25 + %17.55 oranla yeni zamlı maaşlar! Ödeme takvimi şekillendi, 7.500 TL kök maaş alana en az...

Emekli ve memurları yakından ilgilendiren seyyanen zam ve maaş farkı ödemeleriyle ilgili düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemelerle birlikte, Temmuz 2023 maaş farkı ve seyyanen zam miktarları belirlendi ve ödemeler başladı. Emekliler, yüzde 25 zam oranıyla artırılan emekli maaşlarını alacaklar. Bu zam miktarı, emeklilerin mevcut maaşlarına uygulandı ve ödemeler başladı. Ayrıca, memur maaşları da yüzde 17,55 oranında artırıldı ve 15 Temmuz tarihinde ödendi. Seyyanen zam ve maaş farkı ise ek bir bordro ile ödenecek. Peki, kim, ne kadar alacak? İşte detaylar...