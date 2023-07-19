6 milyon kişiye fark 'zam'anı! İlave ödeme yapılacak... Ne zaman yatırılacak? Neler ödenecek?

Yaklaşık 3.5 milyon memurun ve 2.5 milyon memur emeklisinin toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.55 çıkan Temmuz zamları, ek iyileştirmelerle büyüdü. Memurlara 8 bin 77 lira ilave seyyanen artış yapılırken, memur emeklilerinin zam oranına 7.45 puan eklendi. Sıra ödemelere geldi.
NELER ÖDENECEK?
Memurlar 15 Temmuz'da yüzde 17.55 artışın yansıtıldığı maaşlarını aldı. Seyyanen zam olarak verilen 8 bin 77 liralık maaş kalemi ise yasa 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığı için bu tarihe yetişmedi. Bu para önümüzdeki günlerde memurların hesabına yatırılacak. Ayrıca memurlara 1-14 Temmuz arası için 14 günlük maaş farkı da verilecek. Bu fark, yüzde 17.55 artış için hesaplanacak. 8 bin 77 lira tutarındaki seyyanen zam 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olduğu için, bu artış nedeniyle ise bir fark ödenmeyecek.
NE ZAMAN YATIRILACAK?
Memura 8 bin 77 lira tutarındaki seyyanen zam ve 14 günlük maaş farkı için ek bordro düzenlenecek. Ardından da bu ödemeler gerçekleştirilecek. Seyyanen ödemeden herhangi bir vergi, prim kesintisi yapılmayacak. Ödemenin 21 Temmuz'dan sonraki hafta içinde, 24-28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor.