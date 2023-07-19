6 milyon kişiye fark 'zam'anı! İlave ödeme yapılacak... Ne zaman yatırılacak? Neler ödenecek?

NELER ÖDENECEK?

Memurlar 15 Temmuz'da yüzde 17.55 artışın yansıtıldığı maaşlarını aldı. Seyyanen zam olarak verilen 8 bin 77 liralık maaş kalemi ise yasa 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığı için bu tarihe yetişmedi. Bu para önümüzdeki günlerde memurların hesabına yatırılacak. Ayrıca memurlara 1-14 Temmuz arası için 14 günlük maaş farkı da verilecek. Bu fark, yüzde 17.55 artış için hesaplanacak. 8 bin 77 lira tutarındaki seyyanen zam 15 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olduğu için, bu artış nedeniyle ise bir fark ödenmeyecek.