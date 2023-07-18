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Emekliye zam farkı! Kim, ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna fark tablosu

Zamlı maaş ödemeleri SSK emeklileriyle başlarken, ayın 25'inde de sıra Bağ-Kur emeklilerine gelecek. Memur emeklilerini ise fark ödemesi bekliyor. Kimi emekliler 1, kimileri de 2 ya da 3 aylık zam farkı alacak. Maaşını aylık alana en az bin 975 lira fark verilecek.

Çığıl Ön Yener
Takvim
18.07.2023 07:03 - Son Güncelleme: 18.07.2023 07:03
Emekliye zam farkı! Kim, ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna fark tablosu

Yaklaşık 16 milyon emeklinin maaşı Temmuz zammıyla arttı.


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Emekliye zam farkı! Kim, ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna fark tablosu

Meclis'ten geçerek yürürlüğe giren torba yasayla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin de yüzde 17.55 çıkan zam oranı yüzde 25'e yükseltilirken, artışın yansıtıldığı aylıklar ödenmeye başladı.

Emekliye zam farkı! Kim, ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna fark tablosu

SSK emeklilerine dün başlayan ödemeler 26 Temmuz'da tamamlanırken, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak.

Emekliye zam farkı! Kim, ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna fark tablosu

Memur emeklilerine ise zam farkı verilecek.

Emekliye zam farkı! Kim, ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna fark tablosu

MAAŞLAR ERKEN ÖDENDİ
Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Kurban Bayramı nedeniyle memur emeklilerinin Temmuz ayı ödemeleri erkene çekildi.

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