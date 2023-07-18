Emekliye zam farkı! Kim, ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna fark tablosu
Zamlı maaş ödemeleri SSK emeklileriyle başlarken, ayın 25'inde de sıra Bağ-Kur emeklilerine gelecek. Memur emeklilerini ise fark ödemesi bekliyor. Kimi emekliler 1, kimileri de 2 ya da 3 aylık zam farkı alacak. Maaşını aylık alana en az bin 975 lira fark verilecek.
18.07.2023 07:03 - Son Güncelleme: 18.07.2023 07:03
MAAŞLAR ERKEN ÖDENDİ
Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Kurban Bayramı nedeniyle memur emeklilerinin Temmuz ayı ödemeleri erkene çekildi.