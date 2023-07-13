SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık %25 zam TBMM’de kabul edildi

SSK ve Bağ - Kur emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık yüzde 25 zam TBMM'de kabul edildi.

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DUL VE YETİMLERE DE YANSITILACAK

Temmuz ayı ödeme dönemi itibariyle uygulanacak bu zam halen emekli olanların yanı sıra bu yıl içerisinde emekli olacaklara da yansıtılacak. Dul ve yetim aylıkları da yüzde 25 artırılacak.

KÖK AYLIĞA UYGULANACAK

Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 7 bin lira olan, 7 bin 500 lira emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 7 bin liralık kök aylığa yansıtılacak. Bu kişi 8 bin 750 lira almaya başlayacak.

MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 9 BİN 877 TL

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük kök aylık 6 bin 93 lira 18 kuruş idi. Bu aylık taban aylık düzenlemesi kapsamında 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödeniyordu.

Yüzde 25 Temmuz zammı ile söz konusu kök aylık 7 bin 616 liraya yükselecek.