Borsa İstanbul son dakika rekor kırdı! 13 Temmuz 2023 Borsa İstanbul kaç puan? Borsa İstanbul’da bugün en çok hangi hisseler kazandırdı? BIST 100 endeksi..

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

BIST 100'DE EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok kazandıran 5 hisse şu şekilde:

AHGAZ

ASELS

GARAN

PSGYO

ENJSA

Bugün BIST 100'de en çok düşen hisseler ise;

CANTE

TUKAS

TKNSA

QUAGR

SELEC

olarak devam etti.