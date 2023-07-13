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    • Ekonomi
    • 13.07.2023 18:38
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    • 13.07.2023 18:44
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    Borsa İstanbul son dakika rekor kırdı! 13 Temmuz 2023 Borsa İstanbul kaç puan? Borsa İstanbul’da bugün en çok hangi hisseler kazandırdı? BIST 100 endeksi..

    Son dakika: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 artışla günü 6.368,35 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.436,83 puana taşıdı.

    takvim.com.tr
    Borsa günü rekorla tamamladı!

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 3,45 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,49 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,66 ile madencilik oldu.

    ABD haziran Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık ve yıllık yüzde 0,1 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

    Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan açıklan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından bugün de ÜFE'nin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

    Söz konusu veriyle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörüleri güçlendi.

        Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.400 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.200 ve 6.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        BIST 100'DE EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN HİSSELER

        BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok kazandıran 5 hisse şu şekilde:

        AHGAZ
        ASELS
        GARAN
        PSGYO
        ENJSA

        Bugün BIST 100'de en çok düşen hisseler ise;

        CANTE
        TUKAS
        TKNSA
        QUAGR
        SELEC

        olarak devam etti.

        İŞTE PİYASALARDA SON DURUM;

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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul son dakika rekor kırdı! 13 Temmuz 2023 Borsa İstanbul kaç puan? Borsa İstanbul’da bugün en çok hangi hisseler kazandırdı? BIST 100 endeksi..
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