Emekliye yüzde 25 zam! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Kök aylığa da uygulanacak! BAĞ-KUR, memur emeklisi en az...
Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz zammı oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenen düzenleme ile, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik Temmuz zammı yüzde 25'e çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan ilave yapıldı.
08.07.2023 12:02 - Son Güncelleme: 08.07.2023 12:29
MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 9 BİN 877 TL
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük kök aylık 6 bin 93 lira 18 kuruş idi. Bu aylık taban aylık düzenlemesi kapsamında 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödeniyordu.