Köprü ve otoyollara zam mı geldi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM köprü geçiş ücreti kaç TL oldu? KGM ZAMLI ÜCRET LİSTESİ!

- Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

- Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.