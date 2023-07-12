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    • Ekonomi
    • 12.07.2023 11:52
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    • 12.07.2023 11:59
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    Köprü ve otoyollara zam mı geldi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM köprü geçiş ücreti kaç TL oldu? KGM ZAMLI ÜCRET LİSTESİ!

    Son dakika haberine göre, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni ücretleri açıkladı. Peki, köprü ve otoyollara zam mı geldi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Osman Gazi köprü geçiş ücreti kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Köprü ve otoyollara zam mı geldi?

    Zamlı otoyol ve köprü ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni ücretleri açıkladı. Peki, Köprü ve otoyollara zam mı geldi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM köprü geçiş ücreti kaç TL oldu? İşte detaylar...

    Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldiğini duyurdu.

    15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

    Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

    Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecek araçlar aşağıdadır.

    - 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. Sınıf araçlar, Tüm yolcu servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve Acil Sağlık Araçları kullanabileceklerdir.

    - Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.

        - Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

        - Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Köprü ve otoyollara zam mı geldi? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM köprü geçiş ücreti kaç TL oldu? KGM ZAMLI ÜCRET LİSTESİ!
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