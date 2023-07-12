Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücreti GÜNCEL TEMMUZ 2023! Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücreti, Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde sıkça araştırılıyor. Son dakika haberine göre köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Duyuru Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) geldi. Peki Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücretine zam var mı, geldi mi? Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu?