Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücreti GÜNCEL TEMMUZ 2023! Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücreti, Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde sıkça araştırılıyor. Son dakika haberine göre köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Duyuru Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) geldi. Peki Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücretine zam var mı, geldi mi? Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
ÇANAKKALE, OSMANGAZİ, YAVUZSULTAN SELİM KÖPRÜ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?
Son dakika... KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldiğini duyurdu.
Buna göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruş oldu.
Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ 2023 TEMMUZ!
10/07/2023 saat 00:00'den itibaren geçerlidir.
👉ARAÇ SINIFI 👉OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)
- 1 190,00 ₺
- 2 300,00 ₺
- 3 355,00 ₺
- 4 475,00 ₺
- 5 595,00 ₺
- 6 130,00 ₺