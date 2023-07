Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücreti GÜNCEL TEMMUZ 2023! Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ 2023



10/07/2023 saat 00:00'den itibaren geçerlidir.

👉ARAÇ SINIFI 👉 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)

1 205,00 ₺

2 255,00 ₺

3 460,00 ₺

4 510,00 ₺

5 970,00 ₺

6 50,00 ₺

Not 1: Ücretlere KDV dahildir.

Not 2: Giriş bilgisi bulunamaması halinde: çıkış istasyonuna göre en uzak mesafe ücreti uygulanır.

Not 3: U dnüşü yapılması halinde en uzak mesafe ücreti alınacaktır.