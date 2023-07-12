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    • Ekonomi
    • 12.07.2023 12:01
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    • 12.07.2023 12:11
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    Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücreti GÜNCEL TEMMUZ 2023! Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücretlerine zam gelmesinin ardından Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim güncel köprü ücretleri merak konusu oldu. Vatandaşlar Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücretlerine de zam gelip gelmedğini araştırmaya başladı. Peki Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücretlerine zam var mı, ne kadar kaç TL oldu? Avrasya Tüneli Geçiş Ücretine zam geldi mi? İşte Temmuz 2023 güncel köprü ve tünel ücretleri...

    Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücreti GÜNCEL TEMMUZ 2023!

    Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücreti, Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde sıkça araştırılıyor. Son dakika haberine göre köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Duyuru Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) geldi. Peki Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücretine zam var mı, geldi mi? Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

    ÇANAKKALE, OSMANGAZİ, YAVUZSULTAN SELİM KÖPRÜ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

    Son dakika... KGM köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldiğini duyurdu.

    Buna göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruş oldu.

    Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL'ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.

    OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ 2023 TEMMUZ!

    10/07/2023 saat 00:00'den itibaren geçerlidir.

    👉ARAÇ SINIFI 👉OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)

    • 1 190,00 ₺
    • 2 300,00 ₺
    • 3 355,00 ₺
    • 4 475,00 ₺
    • 5 595,00 ₺
    • 6 130,00 ₺

        1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ 2023

        10/07/2023 saat 00:00'den itibaren geçerlidir.

        👉ARAÇ SINIFI 👉 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)

        • 1 205,00 ₺
        • 2 255,00 ₺
        • 3 460,00 ₺
        • 4 510,00 ₺
        • 5 970,00 ₺
        • 6 50,00 ₺

        Not 1: Ücretlere KDV dahildir.
        Not 2: Giriş bilgisi bulunamaması halinde: çıkış istasyonuna göre en uzak mesafe ücreti uygulanır.
        Not 3: U dnüşü yapılması halinde en uzak mesafe ücreti alınacaktır.

        YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ 2023

        10/07/2023 saat 00:00'den itibaren geçerlidir.

        👉ARAÇ SINIFI 👉YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ (TL)

        • 1 20,00 ₺
        • 2 25,00 ₺
        • 3 50,00 ₺
        • 4 120,00 ₺
        • 5 150,00 ₺
        • 6 15,00 ₺

        AVRASYA TÜNELİ ÜCRETİ 2023

        👉Araç Tipi Gündüz 👉05.00 - 23.59 👉Gece 00.00 - 04.59

        Otomobil: 53 TL, 26,5 TL

        Minibüs: 79,5 TL, 39,75 TL

        Motosiklet: 20,7 TL, 10,35 TL
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        Haberler Ekonomi Çanakkale, Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprü ücreti GÜNCEL TEMMUZ 2023! Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
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