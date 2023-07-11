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    • Ekonomi
    • 11.07.2023 13:34
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    • 11.07.2023 13:48
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'a gidiyor

    Son dakika haberi... Başkan Tayyip Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da gideceği Körfez ülkelerine öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın Suudi Arabistan'a gidiyor. Bakan Şimşek, mevkidaşı ve yatırımcılar ile görüşecek.

    AJANSLAR
    Bakan Şimşek, Suudi Arabistan’a gidiyor

    Son dakika haberi... Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında başlatılan yeni dönem çerçevesinde ekonomik ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıklamıştı.

    Planlanan ziyaret kapsamında bazı anlaşmalara imzaların atılması bekleniyor.

    Başkan Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerini ziyaret etmesi bekleniyor.
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        Türk Telekom
        Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'a gidiyor
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