Son dakika haberi... Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında başlatılan yeni dönem çerçevesinde ekonomik ilişkiler her geçen gün daha da derinleşiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilerleyen günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Planlanan ziyaret kapsamında bazı anlaşmalara imzaların atılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın 17-19 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerini ziyaret etmesi bekleniyor.