Fırsatçılara göz açtırmak yok! Tebdili kıyafetle denetim: 4800 kişiye ceza kesildi

TEBDİLİ KIYAFETLE DENETİM

Sabah gazetesinin haberine göre; Ticaret Bakanı Ömer Bulut, ikinci el otomobil satışında denetimler yapıldığını belirterek "Otomotiv konusunun alevli bir konu olduğunu gözlemledik ve tebdili kıyafetle yoğun denetimlere girdik bayiler, galeriler. Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız, uygunsuz faaliyetler, stokçuluk faaliyetine ceza kestiler. İkinci el satışa tüketiciyi zorlamak, aksesuar zorla alımına zorlamak ya da 'araç yok, ama ekstra şu kadar verirseniz bir şeyler yaparız' gibi uygulamaları gözlemledik. Bakanlığımız bir karar almıştı, ikinci el satış için 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması getirilmişti. Bu düzenleme yetkili kurumlar için getirilmişti. 1 Ocak'ta 6 ay süreli uzatıldı bu kısıtlama, şimdi 1 Temmuz'a geldiğimizde bu konu da önümüzdeydi. Biz yetkili satıcıların üzerindeki bu kısıtlamayı bireysel satışlar üzerinde de getirdik, 1 Temmuz 2023 itibarıyla hem yetkili satıcılar, hem bireysel satıcılar için bu düzenlemeyi getirdik." dedi.