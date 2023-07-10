İngiltere'de ilginç müzayede: Aston Martini DB5 demonte olarak satışa sunulacak!

200 MİLYAR DOLARLIK PROJE HAMLESİ

Enerjide hedefin tam bağımsızlık olduğunu belirten Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 200 milyar dolarlık projeler üzerinde çalıştıklarını duyurdu, şu mesajları verdi:



2035'e kadar startını verip bir kısmını tamamlamamız gereken, bu dönemde başlayıp biten, bir kısmı başlayacak, bir kısmı başlamak için hukuki altyapısı hazırlanacak 200 milyar dolarlık projelerimiz var. Bunların içinde yenilenebilir, nükleer, gazpetrol aramacılık, gaz-petrol ve elektrik altyapı projeleri, enterkonneksiyon projeleri var.

Türkiye rüzgârda 30 bin MW kurulu güce ulaşacak. Güneşte 2035'e kadar yaklaşık 40 bin megavatlık ilave hedef koyduk.

Erdem ANILAN



'ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 15.9 milyon emekli, 4.9 milyon kamu çalışanını etkileyen önemli iyileşmeler yaptıklarını belirterek, "Emekli ve kamu çalışanı aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artışlar yaparak refah seviyelerini yükselttik. 2022 yıl sonuna göre en düşük memur maaşını yüzde 141.8, en düşük emekli aylığını ise yüzde 114.3 artırdık" dedi.

1 YILDA 319 BİN KONUT

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelecek dönemde kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceklerini kaydetti. Deprem felaketinden etkilenen vatandaşların yaralarını sardıklarını aktaran Şimşek, "Bu yıl deprem kaynaklı harcamaların 761.7 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Bu çerçevede deprem bölgesinde 179 bin konutun inşasına başlandı. Yaklaşık bir yılda 319 bin konutu depremzedelere teslim etmeyi planlıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Meclis'te görüşülen Milli Dayanışma Paketi'nin, depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmayı hedeflediğini belirten Şimşek, "Söz konusu düzenlemeler ayrıca dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir" ifadesini kullandı. Bakan Şimşek, para politikası ile maliye politikası arasındaki uyumu pekiştirerek Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesine destek vereceklerini söyledi. Şimşek, "Cari açığı azaltacak adımları atarak ülkemizin risk primini de düşüreceğiz" dedi.

Hazal ATEŞ



KATAR'LA YENİ PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Katar'a gerçekleştirdikleri çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştüklerini söyledi. Bu yıl, Yüksek Stratejik Komite toplantılarının 9'uncusunu gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Yılmaz, "8 Yüksek Stratejik Komite toplantısında 95 anlaşma imzaladık. Ziyarette ele aldığımız yeni projelerin yanı sıra, özellikle savunma sanayi ve enerji alanlarında iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.



KAMUYA 263 ŞEHİT YAKINI, GAZİ ATANACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yapılacağını bildirdi. Yarın yapılacak törende, hak sahiplerinden 82'sinin ataması, öğrenim durumlarına göre, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara olacak. Bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplamı 48 bin 819'a ulaşacak.