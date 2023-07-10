KDV zammı ne zaman geçerli olacak? KDV zammı ne zaman yansıyacak 2023? KDV'si artan ürünler hangileri?

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde artışa gidildi. Peki KDV zammı ne zaman yansıyacak 2023? KDV zammı ne zaman geçerli olacak? KDV'si artan ürünler hangileri?
KDV ZAMMI NE ZAMAN YANSIYACAK 2023?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.
ÖTV'Yİ DE KAPSIYOR
Otomobillerden KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi.
Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerdeki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.