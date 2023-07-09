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    • Ekonomi
    • 09.07.2023 12:29
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    • 09.07.2023 12:41
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarihi duyurdu: "263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak"

    Son dakika haberi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek törenle kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının yapılacağını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz Salı günü yapılacak törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı sunulacak.

    263 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKININ ATAMASI YAPILACAK

    Noter huzurundaki törende, hak sahiplerinden 82'sinin ataması, öğrenim durumlarına göre, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak.

    Ataması yapılacak 263 kişiyle, bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplamı 48 bin 819'a ulaşacak.

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