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    Emeklilere yüzde 25 zam: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu! Kim, ne kadar alacak?

    Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 25 oldu. Meclis komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklenerek kabul edildi.

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Tüm emeklilere yüzde 25 zam

    Yaklaşık 16 milyon emeklinin beklediği haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini belirterek, "Yapılabilecek iyileştirmeler konusunda bakanlarımıza talimat verdim" demişti.

    AK Parti, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasa teklifine eklenmek üzere bir önerge hazırladı ve önerge kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylıklarının toplam yüzde 25 artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.



    KÖK AYLIĞA YANSITILACAK
    Buna göre; işçi, memur ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25 zam alacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik zam oranı yüzde 25'e yükseltilmiş oldu. Yüzde 25'lik artış Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

    Artışlar emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük kök aylık 6 bin 93 lira 18 kuruş idi. Bu aylık taban aylık düzenlemesi kapsamında 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödeniyordu.

        Bu aylık yüzde 25 zam ile 7 bin 616 liraya yükselecek. Yüzde 25 zam ile en düşük memur emeklisi aylığı da 7 bin 901 liradan 9 bin 877 liraya çıkacak. Düzenlemeden EYT'liler de yararlanacak.



        KİM, NE ALACAK?
        - 15 Temmuz: Memura zamlı maaş + 14 günlük zam farkı
        - 17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş
        - 25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş
        - Ay içerisinde memur emeklilerine zam farkı

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