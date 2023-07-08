Emeklilere yüzde 25 zam: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu! Kim, ne kadar alacak?

Yaklaşık 16 milyon emeklinin beklediği haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini belirterek, "Yapılabilecek iyileştirmeler konusunda bakanlarımıza talimat verdim" demişti.
AK Parti, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasa teklifine eklenmek üzere bir önerge hazırladı ve önerge kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylıklarının toplam yüzde 25 artırılmasına ilişkin madde kabul edildi.
Artışlar emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük kök aylık 6 bin 93 lira 18 kuruş idi. Bu aylık taban aylık düzenlemesi kapsamında 7 bin 500 liraya tamamlanarak ödeniyordu.