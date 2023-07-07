Zamlı Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı memur emeklisi maaş farkı yattı mı? Tahsis numarasına göre ödeme takvimi!

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli ve memur emeklisi maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme takvimi ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatması bekleniyor.