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    • Ekonomi
    • 07.07.2023 14:05
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    • 07.07.2023 14:05
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    Zamlı Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı memur emeklisi maaş farkı yattı mı? Tahsis numarasına göre ödeme takvimi!

    Zamlı maaşların ne zaman hesaba geçeceği merak edilip araştırılmaya başlandı. Binlerce memur, zamlı maaşlarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Memurlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan zamın yanı sıra seyyanen zam da alacaklar. Peki, Zamlı Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı memur emeklisi maaş farkı yattı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Zamlı Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak?

    2023 memur ve memur emeklisi maaşı ödeme tarihleri, zamlı memur maaşlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Peki, Zamlı Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı memur emeklisi maaş farkı yattı mı? İşte merak edilenler...

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Zamlı emekli ve memur emeklisi maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme takvimi ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

    Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatması bekleniyor.

    Güncel ödeme takvimine göre SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.

    4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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        Haberler Ekonomi Zamlı Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı memur emeklisi maaş farkı yattı mı? Tahsis numarasına göre ödeme takvimi!
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