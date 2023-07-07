Zamlı Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı memur emeklisi maaş farkı yattı mı? Tahsis numarasına göre ödeme takvimi!

2023 memur ve memur emeklisi maaşı ödeme tarihleri, zamlı memur maaşlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. Peki, Zamlı Emekli Sandığı maaşları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz ayı memur emeklisi maaş farkı yattı mı? İşte merak edilenler...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı emekli ve memur emeklisi maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme takvimi ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatması bekleniyor.
Güncel ödeme takvimine göre SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.
4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,