TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini paylaştı: 1.5 yılın en düşük enflasyonu!

Enflasyonda 2022'nin Kasım ayında başlayıp bu yıl hızlanan düşüş Haziran'da da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre; Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Haziran'da yüzde 3.92 artarken, yıllık enflasyon yüzde 38.21 ile 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.
8 AYDA 47 PUAN DÜŞÜŞ
TÜFE'de Ekim 2022'den bu yana yaşanan düşüş 47.3 puana ulaştı. Aylık bazda en yüksek artışlar yüzde 11.13 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 7.96 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. En düşük aylık artış yüzde 1.2 ile sağlıkta yaşandı. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 67.22 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Haziran 2022'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 14.76 ile konut, yüzde 20.75 ile ulaştırma, yüzde 21 ile giyim ve ayakkabı oldu. Tüketici fiyatları bazında Haziran'da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 14.93 ile çay, en fazla düşen ise yüzde 6.14 ile yumurta oldu.
SON 8 AYDA TÜFE 47 ÜFE 117 PUAN DÜŞTÜ
ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN 500 TL
Meclis'e sunulan teklifte, asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesi, destek tutarının aylık 500 liraya çıkarılmasına yönelik madde de yer aldı. İşçilerin refah seviyesini artırmak için asgari ücreti 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlediklerini anlatan AK Parti Grup Başkanı Güler, işverene sağlanan asgari ücret desteğini aylık 500 lira olarak yıl sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi.
MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 9.288 TL
Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin Temmuz zammı da belli oldu. Yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla birlikte maaşlara yüzde 17.57 zam yapılacak. Bu artışla en düşük memur emeklisi aylığı 7 bin 901 lira 66 kuruştan 9 bin 288 lira 40 kuruşa yükseldi. Memur emeklilerinin Temmuz aylıkları, ikramiyeleriyle birlikte bayramdan önce ödenmişti. Temmuz artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı sonra hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek.
DEPREMZEDEYE VERGİ DESTEĞİ
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 6 Şubat'taki depremlerin ardından tüm tedbirlerin kamu kuruluşları tarafından alındığını belirtti. Depremin yarattığı hasarın telafisi ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini dile getiren Güler, ekonomik maliyetlerin büyüklüğü düşünüldüğünde Türkiye'nin bütçesine ilave finansmana ihtiyaç doğduğunu ifade etti. Güler, Meclis'e sunulan teklifle kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinde yeni düzenlemelere gidildiğini, vergi kanunlarında yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler önerdiklerini aktardı. Araç sahipleri, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir defaya mahsus ek MTV ödeyecek. Ek ödeme iki taksitle yapılacak. İlk taksit Ağustos'ta, ikincisi Kasım'da ödenecek.
İSTANBUL HAVALİMANI YİNE ZİRVEDE
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, EUROCONTROL'ün 26 Haziran-2 Temmuz dönemine ait raporuna göre İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1.525 uçuşla en yoğun havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldığını bildirdi. Antalya Havalimanı da günlük ortalama 1.008 uçuşla 7'nci sırada yer aldı. Böylece İstanbul ve Antalya havalimanları, 2019 yılı performanslarının üzerine çıkmayı başardı.
BORSA REKOR TAZELEDİ
Borsa istanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1.71 artışla 6.106,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.121,60 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 114.8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0.97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1.64 değer kazandı.