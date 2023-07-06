TÜİK Haziran ayı enflasyon verilerini paylaştı: 1.5 yılın en düşük enflasyonu!





MEMUR EMEKLİSİNE EN AZ 9.288 TL

Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin Temmuz zammı da belli oldu. Yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla birlikte maaşlara yüzde 17.57 zam yapılacak. Bu artışla en düşük memur emeklisi aylığı 7 bin 901 lira 66 kuruştan 9 bin 288 lira 40 kuruşa yükseldi. Memur emeklilerinin Temmuz aylıkları, ikramiyeleriyle birlikte bayramdan önce ödenmişti. Temmuz artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı sonra hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek.

DEPREMZEDEYE VERGİ DESTEĞİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 6 Şubat'taki depremlerin ardından tüm tedbirlerin kamu kuruluşları tarafından alındığını belirtti. Depremin yarattığı hasarın telafisi ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini dile getiren Güler, ekonomik maliyetlerin büyüklüğü düşünüldüğünde Türkiye'nin bütçesine ilave finansmana ihtiyaç doğduğunu ifade etti. Güler, Meclis'e sunulan teklifle kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinde yeni düzenlemelere gidildiğini, vergi kanunlarında yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler önerdiklerini aktardı. Araç sahipleri, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir defaya mahsus ek MTV ödeyecek. Ek ödeme iki taksitle yapılacak. İlk taksit Ağustos'ta, ikincisi Kasım'da ödenecek.

İSTANBUL HAVALİMANI YİNE ZİRVEDE

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, EUROCONTROL'ün 26 Haziran-2 Temmuz dönemine ait raporuna göre İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1.525 uçuşla en yoğun havalimanları arasında Avrupa'da birinci sırada yer aldığını bildirdi. Antalya Havalimanı da günlük ortalama 1.008 uçuşla 7'nci sırada yer aldı. Böylece İstanbul ve Antalya havalimanları, 2019 yılı performanslarının üzerine çıkmayı başardı.



BORSA REKOR TAZELEDİ

Borsa istanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1.71 artışla 6.106,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.121,60 puana taşıdı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 114.8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0.97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1.64 değer kazandı.