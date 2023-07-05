MTV ne kadar oldu? 2023 Temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV kaç TL oldu? 2. taksit MTV hesaplama nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araçlar ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için karar alındı. Peki, MTV ne kadar oldu? 2023 Temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV kaç TL oldu? Hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
MTV NE KADAR OLDU?
2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?
Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.