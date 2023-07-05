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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 12:57
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    • 05.07.2023 13:13
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    MTV ne kadar oldu? 2023 Temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV kaç TL oldu? 2. taksit MTV hesaplama nasıl yapılır?

    Yılda iki kere ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hakkında detaylar merak ediliyor. Bu kapsamda ödeme miktarları merak konusu oluyor. Peki, MTV ne kadar oldu? 2023 Temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV kaç TL oldu? 2. taksit MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

    MTV ne kadar oldu? 2023 Temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV kaç TL oldu? Hesaplama nasıl yapılır?

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksidi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz'da ödeniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araçlar ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için karar alındı. Peki, MTV ne kadar oldu? 2023 Temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV kaç TL oldu? Hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    MTV NE KADAR OLDU?

    2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek.

    MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

    Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

        OCAK 2023'TE MTV NE KADAR OLMUŞTU?

        Yeni yılda 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 2 bin 120 lira,

        1301 – 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 4 bin 64 lira,

        1601 – 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobilin vergisi 7 bin 178 lira,

        1801 – 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 11 bin 309 lira.
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        Haberler Ekonomi MTV ne kadar oldu? 2023 Temmuz Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV kaç TL oldu? 2. taksit MTV hesaplama nasıl yapılır?
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