Türk Hava Yolları başarıya doymuyor: 'En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu' ödülüne layık görüldü

Türk Hava Yolları, uluslararası finans dünyası kuruluşu World Finance tarafından 'En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Hava Yolu' ödülünün sahibi oldu.

Ödülle ilgili Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "2008'den bu yana karbon ayak izini azaltmak için 100'den fazla operasyonel optimizasyon projesi yürüten şirketimiz, 2022'de 57 bin 581 ton yakıt tasarrufu sağlayarak 181 bin 379 ton sera gazı salımının önüne geçti" dedi.