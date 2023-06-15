Bu yıl da zirvede: THY marka değerini yüzde 26 artırdı!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolarlık marka değeriyle geçmiş 4 yılda olduğu gibi bu yıl da 'Türkiye'nin en değerli markaları' listesinde zirvedeki yerini korudu.

Marka değerini geçen yıla göre yüzde 26 artıran THY'yi, 1.5 milyar dolarla Arçelik izledi. Üçüncülüğü 927 milyon dolarlık marka değeriyle Vestel aldı. Garanti BBVA geçen yıla göre 3 sıra yükselerek 767 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sıraya yerleşirken;

İş Bankası 736 milyon dolarla 5'inci, BİM 589 milyon dolarla 6'ncı, Ziraat Bankası 560 milyon dolarla 7'nci, Ford Otosan 543 milyon dolarla 8'inci, Turkcell 532 milyon dolarla 9'uncu, Akbank 490 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.