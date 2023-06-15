Bu yıl da zirvede: THY marka değerini yüzde 26 artırdı!

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY), 2 milyar dolarlık marka değeriyle geçmiş 4 yılda olduğu gibi bu yıl da 'Türkiye'nin en değerli markaları' listesinde zirvedeki yerini korudu.
Marka değerini geçen yıla göre yüzde 26 artıran THY'yi, 1.5 milyar dolarla Arçelik izledi. Üçüncülüğü 927 milyon dolarlık marka değeriyle Vestel aldı. Garanti BBVA geçen yıla göre 3 sıra yükselerek 767 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sıraya yerleşirken;
İş Bankası 736 milyon dolarla 5'inci, BİM 589 milyon dolarla 6'ncı, Ziraat Bankası 560 milyon dolarla 7'nci, Ford Otosan 543 milyon dolarla 8'inci, Turkcell 532 milyon dolarla 9'uncu, Akbank 490 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.
3 YENİ MARKA
Listeye bu yıl muhtelif iş kollarından 3 yeni marka dahil oldu. Şölen, Ege Profil ve Desa listeye girmeyi başardı. İlk 100'de yer alan markaların değerlerinde en yüksek oranda artış yüzde 153 ile Aktifbank, yüzde 101 ile Anadolu Isuzu'da gerçekleşti.
İŞTE İLK 10
Marka Marka değeri (milyon $)
THY: 2.000
Arçelik: 1.500
Vestel: 927
Garanti BBVA: 767
İş Bankası: 736
BİM: 589
Ziraat Bankası: 560
Ford Otosan: 543
Turkcell: 532
Akbank: 490