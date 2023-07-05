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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 09:00
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    • 05.07.2023 09:00
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    Şube müdürü maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük şube müdürü (Lisans-1/4) maaşı kaç lira?

    Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, şube müdürü maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük şube müdürü maaşı kaç lira? İşte haberin detayı!

    Şube müdürü maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

    Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, şube müdürü maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük şube müdürü maaşı kaç lira? İşte haberin detayı!

    ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Üniversite mezunu şube müdürlerinin maaşlarındaki güncel durum incelendiğinde, 1/4 derecesinde görev yapan şube müdürlerinin mevcut maaşının 20.724 TL olduğu görülüyor.

    Bu maaş şube müdürlerinin sorumlulukları, deneyimleri ve eğitim düzeyleri göz önüne alınarak belirleniyor.

    Şube müdürü (üni. mez.) 1/4
    Mevcut maaş: 20.724,00 TL

        EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN TL OLACAK

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

        Yapılacak düzenleme ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85,68 olarak kayıtlara geçecek.
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        Haberler Ekonomi Şube müdürü maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük şube müdürü (Lisans-1/4) maaşı kaç lira?
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