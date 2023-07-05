Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, şube müdürü maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük şube müdürü maaşı kaç lira? İşte haberin detayı!
ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Üniversite mezunu şube müdürlerinin maaşlarındaki güncel durum incelendiğinde, 1/4 derecesinde görev yapan şube müdürlerinin mevcut maaşının 20.724 TL olduğu görülüyor.
Bu maaş şube müdürlerinin sorumlulukları, deneyimleri ve eğitim düzeyleri göz önüne alınarak belirleniyor.
Şube müdürü (üni. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 20.724,00 TL