Memura - emekliye ‘fark’lı zam! Artış ne kadar olacak? Milyonlar enflasyon farkı ve refah payı bekliyor





Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Bu oranlara bir refah payı da ilave edilecek. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak. Zam oranının belli olmasının ardından refah payı açıklanacak ve düzenleme hızla Meclis'e sevk edilecek.