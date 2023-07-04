Memura - emekliye ‘fark’lı zam! Artış ne kadar olacak? Milyonlar enflasyon farkı ve refah payı bekliyor

Memurlar ve memur emeklileri Temmuz zammını öğreniyor.
Toplu sözleşmeye göre yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak.
Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Bu oranlara bir refah payı da ilave edilecek. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak. Zam oranının belli olmasının ardından refah payı açıklanacak ve düzenleme hızla Meclis'e sevk edilecek.