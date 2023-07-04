Borç yapılandırmasında 370,4 milyar lira yapılandırıldı 56,8 milyar lira tahsilat yapıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında başvuru süresi dün sona erdi.

Kanun kapsamında Bakanlığa bağlı vergi dairelerine 5 milyon 484 bin 289 mükellef başvurdu, 7 milyon 946 bin 460 yapılandırma dosyası oluşturuldu.