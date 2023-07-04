Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki duyurdu: Deprem bölgesi için yeni kararlar yolda

YENİ KARARLAR ALINACAK

Bakan Özhaseki, Kabine sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, "İstanbul'dan müteahhitler arıyorlar, 'ekipleri Deprem bölgesine çektiniz ama biz burada usta bulamıyoruz. Günlük bin 500 TL'ye çalışacak işçi bulamıyoruz…' Eleman zorluğu yaşanıyor. Türkiye'ye hem üreten hem yurtdışına malzeme satışı yapan bir ülke. İnşaatta kullanılan malzemelerin büyük çoğunluğu yerli üretim. Usta bulabilmek zor hale geliyor. Ama hepsinin bir çözümü var. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımıza bir arzımız olacak. İşi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için bir takım kararlar alacağız. Bir basın toplantısı yaparak, aldığımız kararları açıklayacağız." dedi.