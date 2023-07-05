Aile yardımı olmadan 2023 Temmuz memur maaşı kaç para oldu? 5 Temmuz 2023 memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Meslek meslek zam hesaplama robotu!

Temmuz zammı gündemiyle birlikte memur maaş hesaplaması için araştırmalar hız kazandı. Peki, 5 Temmuz 2023 memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Aile yardımı olmadan 2023 Temmuz memur maaşı kaç para oldu? İşte detaylar...
ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?
a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,
b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini belirterek, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.