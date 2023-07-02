Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu: Milyonlarca gence istihdam kapısı açılıyor

Ekonominin yol haritası Orta Vadeli Program'ının saç ayaklarından birini "işgücü piyasası reformu" oluşturacak, hem özel sektör hem de kamuya yönelik yeni iş modelleri devreye girecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında işin niteliğine göre, "dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi gibi uygulamalar başlayacak.

STRATEJİK ADIMLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 milyon istihdam sözü kapsamında, gençlere iş ve kariyer için tüm imkânlar seferber edilecek.

İşgücü piyasasına yönelik atılacak bazı stratejik adımlar şöyle:

Sabah gazetesinin haberine göre; Nitelikli iş gücü için dijital dönüşüm ve ihtiyaçlara göre yeni düzenlemeler yapılacak. Destekli istihdam modeli kapsamında iş, meslek danışmanlığı hizmeti artırılacak Geçici iş ilişkisi kurma faaliyetini kurumsal olarak yürüten işyerlerinin çalışmaları kayıt altına alınacak.