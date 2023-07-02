Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu: Milyonlarca gence istihdam kapısı açılıyor

Ekonominin yol haritası Orta Vadeli Program'ının saç ayaklarından birini "işgücü piyasası reformu" oluşturacak, hem özel sektör hem de kamuya yönelik yeni iş modelleri devreye girecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında işin niteliğine göre, "dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi gibi uygulamalar başlayacak.
STRATEJİK ADIMLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 milyon istihdam sözü kapsamında, gençlere iş ve kariyer için tüm imkânlar seferber edilecek.
İşgücü piyasasına yönelik atılacak bazı stratejik adımlar şöyle:
Sabah gazetesinin haberine göre; Nitelikli iş gücü için dijital dönüşüm ve ihtiyaçlara göre yeni düzenlemeler yapılacak. Destekli istihdam modeli kapsamında iş, meslek danışmanlığı hizmeti artırılacak Geçici iş ilişkisi kurma faaliyetini kurumsal olarak yürüten işyerlerinin çalışmaları kayıt altına alınacak.
Gençler, kadınlar ve sosyal yardım yararlanıcılarının aktif iş gücü piyasası programlarından etkin yararlanmaları sağlanacak. Gençler için kariyer farkındalıklarını artıracak eğitimlere ağırlık verilecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarında salgınla mücadele süresince sıkça kullanılan evden, uzaktan, vardiyalı, kısmi süreli çalışmayla birlikte kamuda yeni iş modelleri oluşturulacak.